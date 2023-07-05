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Чистяков заявил, что в «Зените» есть игроки, способные заменить Вендела

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о возможном уходе из клуба защитника Вендела.

«Конечно, у нас есть игроки, которые могут заменить Вендела в случае его ухода. Он мне нравится как футболист, но только ему решать, будет он дальше с нами играть или нет», — приводит слова Чистякова РИА Новости.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне бразилец забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее Семак рассказал о ситуации с Кузяевым и Венделом.

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