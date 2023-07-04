ХК ЦСКА выступил с заявлением по поводу информации об уходе тренера вратарей

Хоккейный клуб ЦСКА выступил с обращением по поводу информации о возможном уходе тренера вратарей Сергея Наумова из клуба.

«Официально сообщаем, что тренер вратарей Сергей Наумов имеет действующий контракт с хоккейным клубом ЦСКА на сезон-2023/24», — говорится в заявлении.

В заявлении также уточняется, что в скором времени появится план подготовки команды к предстоящему сезону.

Напомним, что в финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4-3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом два раза подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что ЦСКА будет трудно завоевать Кубок Гагарина в третий раз подряд.