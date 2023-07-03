Кожевников считает, что ЦСКА будет трудно выиграть Кубок Гагарина третий раз подряд

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказал мнение, что ЦСКА будет трудно завоевать в третий раз подряд Кубок Гагарина.

«Если говорить о ЦСКА, то они чемпионы страны, их можно считать главными фаворитами в следующем сезоне. Но если посмотреть на историю, чемпионам обычно психологически тяжело повторить свой успех. И редко кто в третий раз подряд завоевывает титул — и в НХЛ, и у нас», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что «Ак Барс» и «Спартак» являются фаворитами в следующем сезоне на победу в плей-офф КХЛ.

В финальной серии прошлого сезона ЦСКА обыграл «Ак Барс» (4—3) и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Гагарина. Фёдоров с армейским клубом дважды подряд выиграл Кубок Гагарина. Он возглавил ЦСКА в 2021 году.

Ранее Фёдоров заявил, что в штабе ХК ЦСКА не планируется изменений.