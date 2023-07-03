Круговой: Вендел, скорее всего, не вернётся в «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал возможный уход одноклубника Вендела из команды.

«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернётся, будет искать новую команду. Конечно, это большая потеря. Вендел — достойный игрок, много делает для команды», — приводит слова Кругового Sport24.

28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».

В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.