Круговой: Вендел, скорее всего, не вернётся в «Зенит»
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«Не общался с Венделом по поводу его будущего. Думаю, скорее всего, он не вернётся, будет искать новую команду. Конечно, это большая потеря. Вендел — достойный игрок, много делает для команды», — приводит слова Кругового Sport24.
28 июня появилась информация, что Вендел ведёт переговоры с «Фламенго» и «Коринтианс».
В прошедшем сезоне Вендел забил девять мячей и отдал пять результативных передач в 33 матчах за «Зенит» во всех турнирах.
Ранее агент полузащитника «Зенита» Вендела заявил, что они не сообщали руководству о желании покинуть клуб.