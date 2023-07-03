Экс игрок «Спартака» Ковтун назвал имена причастных к его допинговому скандалу в 2003 году
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«Был шокирован. Это серьёзная тема. Так вышло, что людям доверились: они якобы хотели помочь, а на деле всех подставили. Эти люди — Катулин, Чернышов — впоследствии отпирались, отнекивались. Но всё равно эта история давно известна», — цитирует Ковтуна «Матч ТВ».
Проба футболиста дала положительный результат на бромантан осенью 2003 года. Он выступал за красно-белых с 1999 по 2005 год.
Ранее Андрей Канчельскис раскритиковал уровень российских футболистов.