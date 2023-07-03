Канчельскис раскритиковал уровень российских футболистов

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне российских игроков.

«На данный момент в российском футболе нет игроков, способных заиграть и стать звёздами в Европе. Мы не играем в еврокубках, ни черта не прогрессируем, топчемся на месте и буксуем. Как заметят футболиста, который варится только в РПЛ?», — цитирует Канчельскиса Sport24.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» стал победителем РПЛ, ЦСКА занял второе место, а «Спартак» — третье. «Локомотив» финишировал на восьмой позиции.

Ранее Игорь Дивеев назвал ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» фаворитами РПЛ сезона-2023/24.