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Ондуа сообщил, что следил за всеми матчами РПЛ

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Бывший полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа сообщил о том, что следил за всеми матчами Российской премьер-лиги (РПЛ) из Германии.
Ондуа сообщил, что следил за всеми матчами РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Следил за красивым футболом, также слежу, даже в Германии, за всеми матчами РПЛ. Было приятно находиться там, где люди, несмотря ни на что, пришли поболеть за любимые команды», — цитирует игрока «СЭ».

6 марта Ондуа заявил, что немецкий клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России. В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Ранее Ондуа не исключил, что будет играть в России после ухода из «Ганновера».

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