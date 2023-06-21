Ондуа не исключил, что будет играть в России после ухода из «Ганновера»

Полузащитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа сообщил, что в скором времени сменит клуб.

«Скорее всего, я уйду из клуба летом. Вскоре всё узнаете, у меня есть предложения. Скоро расскажу свою ситуацию. Хочу ли я играть в России? Это мой дом, а дома всегда хорошо. Я обожаю эту страну», — цитирует игрока «РБ Спорт».

6 марта Ондуа заявил, что германский клуб «Ганновер» больше на него не рассчитывает из-за его отношения к России.

В «Ганновере», в свою очередь, сообщили, что футболист не проходит в состав по спортивному принципу.

Ранее спортивный директор «Оренбурга» заявил, что Ондуа — в шорт-листе клуба.