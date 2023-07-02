Вайцеховская: Щербаковой нет равных в умении показать пиковый результат в нужный момент

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась мнением о таланте фигуристки Анны Щербаковой.

«Анна Щербакова — это «вопреки». В этом же — главный талант Щербаковой. То, что в умении показать максимальный результат в единственно нужный и важный момент Ане нет равных, мы наблюдали не только на Олимпиаде. Вся карьера этой спортсменки в фигурном катании — это вообще достаточно редкий для спорта вариант, когда ребёнок из неспортивной и очень благополучной во всех отношениях семьи, с полноценным школьным образованием, прекрасным знанием иностранного языка, множеством интересов и возможностью развивать себя в любом направлении достигает абсолютных спортивных вершин», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что из семьи спортсменки идёт неимоверно ценное качество — «эффект переноса». По её словам, суть термина заключается в том, что человек, чем бы он ни занимался, не должен позволять себе работать небрежно, потому что в ином случае он неизбежно перенесёт небрежность на любое дело, каким бы ни занимался.

«В жизни, кстати, всё происходит точно так же. Полагаю, что поэтому Аня очень успешна во всём, чем занимается вне спорта. Её слова времён работы на телевизионном проекте «Если взялась за эту работу, нужно делать её хорошо» — они, если вдуматься, всё о том же эффекте переноса. Поэтому, как мне кажется, у Щербаковой, в отличие от огромного числа коллег по ремеслу, не просматривается ни малейшего надрыва в отношении собственного послеспортивного будущего», — добавила Вайцеховская.

Ранее Вайцеховская поделилась информацией о том, какие страны примут участие в прыжках в воду на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.