Вайцеховская рассказала, какие страны заявились в прыжках в воду на МФСУ в Екатеринбурге

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская поделилась информацией о том, какие страны примут участие в прыжках в воду на Международном фестивале студенческого спорта в Екатеринбурге.

«Бразилия, Китай, Аргентина, Куба, Эквадор — на данный момент эти страны заявились в прыжках в воду на Универсиаду в Екатеринбурге», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Вместо Всемирных студенческих игр официально решили провести Международный фестиваль студенческого спорта. Соревнования пройдут в 14 дисциплинах. МФСУ-2023 пройдёт с 19 по 31 августа и будет приурочен к 300-летию Екатеринбурга.

Ранее Вайцеховская прокомментировала ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой.