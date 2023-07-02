Мишина: скорее всего, программы Туктамышевой поставит Авербух

Тренер Татьяна Мишина высказалась о новых программах чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

«Скорее всего, Туктамышевой поставит программы Авербух. Думаю, что Илья будет ставить», — цитирует Мишину «Матч ТВ».

26-летняя спортсменка не приняла участие в сборах группы Мишина в Кисловодске по медицинским показаниям. 2 июля стало известно, что фигуристка присоединилась к команде на учебно-тренировочных сборах в Турции, они начнутся 4 июля.

Ранее Туктамышева рассказала о своей реакции на непопадание на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.