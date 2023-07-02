Мартино: Месси и Бускетс приезжают в «Интер Майами» не на каникулы
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«Я говорил с Лео, а накануне переговорил с Серхио. Иногда люди, услышав «Майами», думают, что они приезжают на каникулы. Но эти два футболиста будут у нас совсем по другим причинам. Месси и Бускетс здесь, чтобы работать, соревноваться и побеждать», — приводит слова Мартино FCB Albiceleste.
Напомним, что Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».
34-летний испанский хавбек подписал контракт с североамериканской командой, сообщает пресс-служба «Интера». Уточняется, что Бускетс присоединится к клубу на правах свободного агента в начале июля.
Бускетс в 722 матчах за «Барселону» забил 18 мячей и отдал 45 результативных передач.
Ранее Месси оценил решение Фабрегаса завершить карьеру.