Мартино: Месси и Бускетс приезжают в «Интер Майами» не на каникулы

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказал мнение относительно перехода нападающего Лионеля Месси и полузащитника Серхио Бускетса.

«Я говорил с Лео, а накануне переговорил с Серхио. Иногда люди, услышав «Майами», думают, что они приезжают на каникулы. Но эти два футболиста будут у нас совсем по другим причинам. Месси и Бускетс здесь, чтобы работать, соревноваться и побеждать», — приводит слова Мартино FCB Albiceleste.

Напомним, что Месси в июне покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. В июле игрок присоединится к «Интер Майами».

34-летний испанский хавбек подписал контракт с североамериканской командой, сообщает пресс-служба «Интера». Уточняется, что Бускетс присоединится к клубу на правах свободного агента в начале июля.

Бускетс в 722 матчах за «Барселону» забил 18 мячей и отдал 45 результативных передач.

Ранее Месси оценил решение Фабрегаса завершить карьеру.