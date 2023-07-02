Месси оценил решение Фабрегаса завершить карьеру

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси высказался о решении полузащитника Сеска Фабрегаса завершить спортивную карьеру.

«Один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить время вместе. Мы все тебя любим и желаем всего лучшего на новом этапе, друг! Крепко обнимаю», — написал Месси в социальных сетях.

36-летний испанец станет тренером молодёжной команды «Комо».

Фабрегас с 2019 года выступал за «Комо» в качестве футболиста. Он также является миноритарным акционером клуба. Испанский футболист становился двукратным победителем чемпионата Англии (2014/15, 2016/17), чемпионом Испании (2012/13), обладателем Кубка УЕФА (2018/19) и Суперкубка УЕФА (2011).

Ранее гол Месси в ворота «Бенфики» признали лучшим в Лиге чемпионов в сезоне-2022/23.