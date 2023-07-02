Фахретдинов — о победе над Ли: надо было выключить — я выключил
- Gettyimages.ru
- © Chris Unger
«Кевин хороший боец. Но у меня никогда не было такой хорошей подготовки. Кто говорил, что у меня скучные бои? Надо было выключить — я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше», — сказал Фахретдинов после боя.
31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.
На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.
Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о ходе подготовки к следующему поединку.