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Фахретдинов — о победе над Ли: надо было выключить — я выключил

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Российский боец смешанных единоборств Ринат Фахретдинов высказался о своей победе над американцем Кевином Ли на турнире UFC Fight Night.
Фахретдинов — о победе над Ли: надо было выключить — я выключил
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Кевин хороший боец. Но у меня никогда не было такой хорошей подготовки. Кто говорил, что у меня скучные бои? Надо было выключить — я выключил. Я знал, что мои навыки сильнее, наша борьба лучше», — сказал Фахретдинов после боя.

31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.

На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о ходе подготовки к следующему поединку.

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