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Израиль обыграл Грузию и вышел в полуфинал молодёжного ЧЕ-2023 по футболу

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Сборная Израиля оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по футболу 2023 года.
Израиль обыграл Грузию и вышел в полуфинал молодёжного ЧЕ-2023 по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

В матче 1/4 финала в Тбилиси подопечные Гая Лузона нанесли поражение команде Грузии по пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилась вничью (0:0). Решающий 11-метровый удар реализовал Оскар Глоч.

В других четвертьфиналах Испания сыграет со Швейцарией, Англия — с Португалией, Франция — с Украиной.

Ранее полузащитник Магомед-Шами Сулейманов рассказал о драке на чемпионате Израиля во время выступления за «Хапоэль», за которую его дисквалифицировали на десять матчей.

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