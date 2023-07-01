Израиль обыграл Грузию и вышел в полуфинал молодёжного ЧЕ-2023 по футболу

Сборная Израиля оформила выход в полуфинал молодёжного чемпионата Европы по футболу 2023 года.

В матче 1/4 финала в Тбилиси подопечные Гая Лузона нанесли поражение команде Грузии по пенальти. Основное и дополнительное время игры завершилась вничью (0:0). Решающий 11-метровый удар реализовал Оскар Глоч.

В других четвертьфиналах Испания сыграет со Швейцарией, Англия — с Португалией, Франция — с Украиной.

Ранее полузащитник Магомед-Шами Сулейманов рассказал о драке на чемпионате Израиля во время выступления за «Хапоэль», за которую его дисквалифицировали на десять матчей.