Сулейманов — о драке в чемпионате Израиля: не чувствую себя главным виновником
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«Не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться.
Мы праздновали гол, забитый на последних секундах. Вижу, что один из соперников толкает моего партнёра. Не хотел никого бить. Но вдруг последовал удар в область затылка. Ударил в ответ ладошкой», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
Сулейманов провёл за «Хапоэль» 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.
Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара».