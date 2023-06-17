Сулейманов — о драке в чемпионате Израиля: не чувствую себя главным виновником

Полузащитник Магомед-Шами Сулейманов рассказал о драке в чемпионате Израиля во время выступления за «Хапоэль», за которую его дисквалифицировали на 10 матчей.

«Не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться.

Мы праздновали гол, забитый на последних секундах. Вижу, что один из соперников толкает моего партнёра. Не хотел никого бить. Но вдруг последовал удар в область затылка. Ударил в ответ ладошкой», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Сулейманов провёл за «Хапоэль» 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара».