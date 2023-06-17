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Сулейманов — о драке в чемпионате Израиля: не чувствую себя главным виновником

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Полузащитник Магомед-Шами Сулейманов рассказал о драке в чемпионате Израиля во время выступления за «Хапоэль», за которую его дисквалифицировали на 10 матчей.
Сулейманов — о драке в чемпионате Израиля: не чувствую себя главным виновником
  • Gettyimages.ru

«Не чувствую себя главным виновником. Не собирался драться.

Мы праздновали гол, забитый на последних секундах. Вижу, что один из соперников толкает моего партнёра. Не хотел никого бить. Но вдруг последовал удар в область затылка. Ударил в ответ ладошкой», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

Сулейманов провёл за «Хапоэль» 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Ранее Сулейманов допустил уход из «Краснодара».

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