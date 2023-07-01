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Президент «Коринтианс»: хорошо, что на рынке есть «Зенит»

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Президент клуба «Коринтианс» Дуилио Монтейро Алвес признался, что для клуба хорошо, что на рынке есть «Зенит».
Президент «Коринтианс»: хорошо, что на рынке есть «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Хорошо, что на рынке есть «Зенит», который занимается бизнесом», — приводит слова Алвеса журналист Фабио Алейшо в соцсетях.

29 июня появилась информация, что «Коринтианс» объявил о продаже «Зениту» 50% прав на Педро за €9 млн. Бразильский форвард прибудет в расположение сине-бело-голубых в феврале 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Ранее в «Зените» объяснили, почему клуб решился на подписание Педро.

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