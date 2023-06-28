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В «Зените» объяснили, почему клуб решился на подписание Педро

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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о подписании нападающего «Коринтианс» Педро.
В «Зените» объяснили, почему клуб решился на подписание Педро
  • Gettyimages.ru

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педро может стать хорошим игроком как для бразильского, так и для мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет», — приводит слова де Оливейры UOL.

17-летний бразилец в сезоне-2022/23 провёл десять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 марта 2026 года.

Приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» за €9 млн купит у «Коринтианс» половину прав на Педро.

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