В «Зените» объяснили, почему клуб решился на подписание Педро

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о подписании нападающего «Коринтианс» Педро.

«Следует немного подождать до того момента, как он приедет сюда, чтобы дать более точную оценку. Но по его потенциалу понятно, что Педро может стать хорошим игроком как для бразильского, так и для мирового футбола. Вот почему клуб решил рискнуть, у него очень сильный менталитет», — приводит слова де Оливейры UOL.

17-летний бразилец в сезоне-2022/23 провёл десять матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами. Его контракт с клубом рассчитан до 31 марта 2026 года.

Приоритетное право выкупа Педро «Зенит» получил в рамках соглашения по трансферу Юри Алберто в бразильский клуб.

Ранее сообщалось, что «Зенит» за €9 млн купит у «Коринтианс» половину прав на Педро.