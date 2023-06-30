В «Матч ТВ» предложили Маску провести бой с Цукербергом в Москве

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов предложил американскому бизнесмену Илону Маску провести бой с Марком Цукербергом в Москве.

«Давайте поднимем шумиху и вы сразитесь с Цукербергом в Москве? Первоклассное производство «Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финального матча ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади — почему бы и нет?» — написал Конов в соцсетях.

Ранее Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.

Позже Маск принял предложение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джорджа Сен-Пьера, который вызвался подготовить его к бою с Цукербергом.

Ранее сообщалось, что бой Маска с Цукербергом может состояться в Колизее.