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В «Матч ТВ» предложили Маску провести бой с Цукербергом в Москве

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Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов предложил американскому бизнесмену Илону Маску провести бой с Марком Цукербергом в Москве.
В «Матч ТВ» предложили Маску провести бой с Цукербергом в Москве
  • AFP
  • © Michel Euler / POOL

«Давайте поднимем шумиху и вы сразитесь с Цукербергом в Москве? Первоклассное производство «Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финального матча ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади — почему бы и нет?» — написал Конов в соцсетях.

Ранее Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.

Позже Маск принял предложение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джорджа Сен-Пьера, который вызвался подготовить его к бою с Цукербергом.

Ранее сообщалось, что бой Маска с Цукербергом может состояться в Колизее.

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