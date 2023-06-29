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Маск принял предложение Сен-Пьера подготовить его к бою с Цукербергом

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Американский предприниматель Илон Маск принял предложение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джорджа Сен-Пьера, который вызвался подготовить его к бою с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.
Маск принял предложение Сен-Пьера подготовить его к бою с Цукербергом
  • AP
  • © Benjamin Fanjoy

«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы огромной честью помочь и стать вашим партнёром по тренировкам перед вызовом Цукерберга», — написал Сен-Пьер в социальной сети, обращаясь к Маску.

Ответ не заставил себя ждать.

«Окей, давай сделаем это!» — парировал Маск.

Напомним, что слухи о возможном поединке бизнесменов появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой.

Ранее стало известно, что Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.

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