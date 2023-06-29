Маск принял предложение Сен-Пьера подготовить его к бою с Цукербергом
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- © Benjamin Fanjoy
«Я ваш большой поклонник, и для меня было бы огромной честью помочь и стать вашим партнёром по тренировкам перед вызовом Цукерберга», — написал Сен-Пьер в социальной сети, обращаясь к Маску.
Ответ не заставил себя ждать.
«Окей, давай сделаем это!» — парировал Маск.
Напомним, что слухи о возможном поединке бизнесменов появились на фоне их перепалки в социальных сетях. Глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой.
Ранее стало известно, что Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.