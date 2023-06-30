Илон Маск заявил, что бой с Цукербергом может состояться в Колизее

Американский бизнесмен Илон Маск допустил, что его бой с лидером Meta* Марком Цукербергом может состояться в Колизее.

«Шанс есть, что бой пройдет в Колизее», — написал он в Twitter.

Ранее стало известно, что Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.

Позже Маск принял предложение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джорджа Сен-Пьера, который вызвался подготовить его к бою с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.