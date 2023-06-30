Илон Маск заявил, что бой с Цукербергом может состояться в Колизее
«Шанс есть, что бой пройдет в Колизее», — написал он в Twitter.
Ранее стало известно, что Маск провёл тренировку по смешанным единоборствам с блогером Лексом Фридманом, который владеет чёрным поясом по джиу-джитсу.
Позже Маск принял предложение бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джорджа Сен-Пьера, который вызвался подготовить его к бою с американским медиамагнатом Марком Цукербергом.
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