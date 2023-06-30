Орещук считает, что без легионеров уровень РПЛ упадёт

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, стоит ли российским клубам переплачивать за иностранных игроков.

«Переплачивать за легионеров российским клубам не надо. Проблема в том, что наших качественных игроков нет. Если мы хотим, чтобы уровень российского футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на наших футболистов. А будут ли тогда болельщики ходить на стадион? Легионеры всегда хотят зарабатывать в России больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По его мнению, российские клубы способны платить легионерам большие деньги.

«Условно, если игрок зарабатывал в Португалии €15 тыс., то €30 тыс. российский клуб может себе позволить», — заявил он.

С сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более восьми на поле) + 12 россиян (минимум четыре воспитанника).

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе.