Орещук считает, что без легионеров уровень РПЛ упадёт
- РИА Новости
«Переплачивать за легионеров российским клубам не надо. Проблема в том, что наших качественных игроков нет. Если мы хотим, чтобы уровень российского футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на наших футболистов. А будут ли тогда болельщики ходить на стадион? Легионеры всегда хотят зарабатывать в России больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
По его мнению, российские клубы способны платить легионерам большие деньги.
«Условно, если игрок зарабатывал в Португалии €15 тыс., то €30 тыс. российский клуб может себе позволить», — заявил он.
С сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более восьми на поле) + 12 россиян (минимум четыре воспитанника).
Ранее президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе.