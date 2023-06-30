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Орещук считает, что без легионеров уровень РПЛ упадёт

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, стоит ли российским клубам переплачивать за иностранных игроков.
Орещук считает, что без легионеров уровень РПЛ упадёт
  • РИА Новости

«Переплачивать за легионеров российским клубам не надо. Проблема в том, что наших качественных игроков нет. Если мы хотим, чтобы уровень российского футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на наших футболистов. А будут ли тогда болельщики ходить на стадион? Легионеры всегда хотят зарабатывать в России больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По его мнению, российские клубы способны платить легионерам большие деньги.

«Условно, если игрок зарабатывал в Португалии €15 тыс., то €30 тыс. российский клуб может себе позволить», — заявил он.

С сезона-2022/23 в Российской премьер-лиге новый лимит на легионеров: 13 иностранцев (не более восьми на поле) + 12 россиян (минимум четыре воспитанника).

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе.

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