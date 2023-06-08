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Путин — о легионерах в российском футболе: всё хорошо в меру

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Президент России Владимир Путин высказался о легионерах в российском футболе.
Путин — о легионерах в российском футболе: всё хорошо в меру
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Легионеры — тоже неплохо, но всё хорошо в меру просто», — отметил президент России на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

Глава региона рассказал президенту о строительстве футбольного манежа, а также о том, что в каждом районе построены крытые спортивные поля. Клычков рассказал, что в орловской футбольной команде все игроки будут местными, легионеров в ней не будет.

22 мая ФИФА продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.

Ранее в РФС сообщили, что решение ФИФА по легионерам стало результатом переговоров с организацией.

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