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В РФС сообщили, что решение ФИФА по легионерам стало результатом переговоров с организацией

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В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) высказались о решении Международной федерации футбола (ФИФА) продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.
В РФС сообщили, что решение ФИФА по легионерам стало результатом переговоров с организацией
  • РИА Новости

«Решение ФИФА стало результатом переговоров между РФС и ФИФА. Футболисты и тренеры, которые остались играть и работать в России, а также те, кто в будущем, например в летнее трансферное окно, подпишут контракт с российским клубом, не смогут приостановить соглашение в одностороннем порядке», — говорится в заявлении.

22 мая ФИФА продлила до июня 2024 года разрешение иностранным игрокам приостанавливать контракты с российскими и украинскими клубами.

Подобное правило было введено в марте 2022 года, а затем продлено до 30 июня 2023 года. Возможностью приостановить контракт воспользовались несколько десятков легионеров Российской премьер-лиги.

Ранее футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение, что массового отъезда легионеров из РПЛ после решения ФИФА продлить разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами не произойдёт.

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