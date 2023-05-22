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Сафонов: массового отъезда иностранцев из РПЛ ждать не стоит

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Футбольный агент Алексей Сафонов высказал мнение, что массового отъезда легионеров из Российской премьер-лиги (РПЛ) не случится после решения ФИФА продлить разрешение иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами.
Сафонов: массового отъезда иностранцев из РПЛ ждать не стоит
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Считаю, массового отъезда иностранцев из РПЛ ждать не стоит. Во-первых, давайте ответим сами себе на вопрос: а есть ли на них очередь за рубежом? Малком? Он точно не станет поступать таким образом. Поверьте, сами агенты заинтересованы в продолжении сотрудничества с «Зенитом» и не захотят портить отношения. Ведь выступающие в его составе бразильцы не получат такие зарплаты ни в одной стране мира. Поток легионеров в Россию точно меньше не станет, если не брать европейцев. А латиноамериканцы и африканцы продолжат с удовольствием ехать, поскольку могут здесь неплохо заработать. Поэтому продление ограничений существенно на стране не скажется», — заявил Сафонов RT.

Ранее Сафонов заявил, что отечественные клубы нашли способы сохранять легионеров и получать за них деньги.

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