Сафонов заявил, что отечественные клубы нашли способы сохранять легионеров и получать за них деньги

Футбольный агент Алексей Сафонов сообщил, что российские клубы нашли способы сохранять легионеров и получать за них деньги.

«В продлении разрешения легионерам разрывать соглашения с отечественными клубами нет ничего удивительно. Увы, пока СВО не завершится, улучшения ситуации ждать не стоит. Даже если кто-то из иностранцев решит уйти, наши коллективы уже выработали определённые схемы, как получить за них деньги, пользуясь различными юридическими схемами, в которые я не хочу вдаваться. Они теперь умеют обходить все ограничения. Скажем, за Алексиса Бека-Бека «Локомотив» получил €15 млн. Ян Кухта в «Спарту» тоже ушёл не бесплатно», — заявил Сафонов RT.

Ранее бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о решении ФИФА продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.