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Габулов назвал предсказуемым продление разрешения легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами

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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался о решении ФИФА продлить разрешение легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами.

«Логичным разрешение ФИФА легионерам приостанавливать срок действия контрактов с российскими клубами назвать сложно. Это однозначно не про спорт. К сожалению, речь идёт о политике, которая проявляется в большом спорте вообще и в футболе в частности. Увы, вердикт ФИФА предсказуем. Международные футбольные власти очень зависимы от всей сложившейся вокруг России ситуации. Понятно, что для наших клубов это не есть хорошо», — заявил Габулов RT.

Ранее Габулов оценил работу спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.

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