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Габулов: в глобальном плане Желько Бувач не сделал ничего полезного в «Динамо»

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Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов оценил работу спортивного директора бело-голубых Желько Бувача.
Габулов: в глобальном плане Желько Бувач не сделал ничего полезного в «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Что сделал полезного Желько Бувач на посту спортивного директора? Если смотреть в глобальном масштабе, то, наверное, ничего. Вспоминается только выход в финал Кубка России, который был проигран. И третье место в РПЛ, когда нас лишили мест в еврокубках. Сложно это назвать положительными результатами. Единственное, что было сделано хорошо, — это неплохой подбор футболистов, неплохая трансферная политика была проведена в период его работы в клубе. Пригласил Сандро Шварца, который тоже продемонстрировал зрелищную игру. Но, опять же, стратегический результат не был достигнут в период Шварца. Весенняя часть была провалена, начало следующего сезона тоже было проведено ни шатко ни валко. Поэтому неоднозначное впечатление оставил о себе данный специалист.

Необходимы кадровые изменения в управленческой структуре клуба. Нужно доверять такие ответственные должности молодым и амбициозным, честолюбивым россиянам. Которым небезразличен футбол в России и небезразлично «Динамо», которые настроены не просто работать в команде, а выигрывать что-то. Когда появится такой подход, тогда клуб будет достигать положительного результата в виде победы в Кубке или в РПЛ», — сказал Габулов RT.

Ранее Габулов заявил, что управленческая структура в «Динамо» выстроена не под чемпионские амбиции.

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