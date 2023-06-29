Председатель совета директоров «Локомотива» назвал Сарвели универсальным форвардом

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных считает, что столичный клуб не прогадал с трансфером нападающего Владислава Сарвели.

«Он универсальный нападающий, способный играть и в центре, и на флангах, поддерживать давление на ворота соперника и завершать атаку», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».

По его мнению, форвард в необходимые моменты способен биться до конца, «умирать» на поле ради команды и результата.

«В «Крыльях Советов» Сарвели был одним из основных игроков, вызывался в сборную команду России. В «Сочи» сезон у него был непростой. Надеюсь, что он быстро у нас адаптируется», — заключил Нагорных.

25-летний форвард подписал контракт до лета 2026 года. Сарвели будет выступать за столичный клуб под восьмым номером.

В сезоне-2022/23 нападающий забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 32 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов заявил, что Сарвели сможет помочь команде в атаке.























