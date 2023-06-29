Бестемьянова: шансов на участие российских фигуристов в этапах Гран-при практически нет

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о возможном выступлении российских фигуристов на Гран-при в сезоне-2023/24.

«Я думаю, что шансов на участие наших фигуристов в этапах Гран-при практически нет — в них будут участвовать только свои, зарубежные, спортсмены. Если нас не включили в списки сейчас, то вряд ли внесут в октябре», — приводит слова Бестемьяновой РИА «Новости.

28 июня ISU не включил российских фигуристов в список участников этапов Гран-при.

Напомним, что организация отстранила спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Бестемьянова высказалась о восстановлении чемпионки России Софьи Акатьевой.