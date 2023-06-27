Дементьев объяснил, почему россияне не попали в первую символическую пятёрку сезона НХЛ
- Gettyimages.ru
- © vencavolrab
«Многие наши игроки проявили себя как минимум достойно. Иван Барбашёв выиграл Кубок Стэнли, но он не был игроком большинства и игроком первого звена, поэтому мы и не увидели его среди номинантов на сборную сезона. Игорь Шестёркин хорошо выступал, он великолепный хоккеист. Но у него были так называемые качели в этом сезоне, он был нестабилен. На Александра Овечкина повлияли травмы и несчастный случай в его семье. Он потерял отца. Кирилл Капризов, против которого весь сезон играли очень плотно, не смог показать всей своей мощи. Так что в голосовании при учёте всех критериев у наших хоккеистов многое не сошлось, поэтому мы и не увидели их в первой символической пятёрке сезона», — заявил Дементьев RT.
Ранее Дементьев заявил, что при выборе в символическую сборную сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не учитывали политическую обстановку и национальный фактор.