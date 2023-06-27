Дементьев: не стал бы искать политическую подоплёку в символической сборной НХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что при выборе в символическую сборную сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не учитывали политическую обстановку и национальный фактор.

«Честно говоря, я бы не стал искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплёку. Понятное дело, что, скорее всего, это тоже учитывают. Это замечалось ещё тогда, когда обнародовали результаты Зала славы, когда там не оказалось ни одного россиянина. Дело в том, что мы всегда хотели бы видеть наших ребят в таких списках и мы несколько узки в оценках факторов происходящего. Если взглянуть шире, то можно обнаружить, что в списке отсутствует много хоккеистов других национальностей.



В данном случае при выборе кандидатов учитывалась масса критериев. И таких явных показателей, которые помогли бы командам достичь результата, наши хоккеисты в этом сезоне не продемонстрировали. Не было такого, чтобы они тянули команды. В начале сезона они показывали хорошей уровень, но далее они начали сбавлять, и на первые роли вышли те игроки, которых номинировали», — сказал Дементьев RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением по поводу отсутствия российских хоккеистов в первой символической пятёрке сезона-2022/23 НХЛ.





