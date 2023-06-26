Фомин: самое главное для футболистов «Динамо» — знакомство с Личкой

Полузащитник и капитан московского «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями от начала подготовки к новому сезону.

«На первых порах самое главное — знакомство с тренером. Нужно проникнуться идеями, найти общее понимание и вместе двигаться вперёд. Новый наставник, и с такой философией мы двигаемся вперёд», — цитирует Фомина Sport24.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» набрало 45 очков и заняло девятое место в турнирной таблице.

2 июня бело-голубые объявили о подписании контракта с бывшим тренером «Оренбурга» Марцелом Личкой до конца сезона‑2023/24 с возможностью пролонгации на сезоны‑2024/25 и 2025/26 «при достижении определённых условий».

Ранее полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин прокомментировал переход Лички в московское «Динамо».