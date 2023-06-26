В «Аугсбурге» опровергли информацию об интересе к Помазуну
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- © Илье Помазун
«Информация про интерес к Помазуну — ложь», — цитирует Паулса «Спорт-Экспресс».
Как сообщает Sport24, российским вратарём интересуются «Аугсбург», клубы из Ла Лиги и один из Сегунды.
По информации источника, параллельно ведутся активные переговоры между ЦСКА и «Уралом». Есть большая вероятность продления арендного соглашения.
Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал €2 млн за Помазуна.