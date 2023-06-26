В «Аугсбурге» опровергли информацию об интересе к Помазуну

Главный скаут «Аугсбурга» Тимон Паулс высказался об интересе клуба к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.

«Информация про интерес к Помазуну — ложь», — цитирует Паулса «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Sport24, российским вратарём интересуются «Аугсбург», клубы из Ла Лиги и один из Сегунды.

По информации источника, параллельно ведутся активные переговоры между ЦСКА и «Уралом». Есть большая вероятность продления арендного соглашения.

Прошедший сезон Помазун провёл на правах аренды в екатеринбургском «Урале». Он принял участие в 39 матчах за «шмелей», в которых пропустил 55 мячей и восемь раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в €2 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал €2 млн за Помазуна.