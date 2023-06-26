Месси — фаворит «Золотого мяча» по версии Goal

Бывший нападающий ПСЖ Лионель Месси — главный претендент на награду по версии Goal.

Как сообщается на официальном сайте издания, аргентинец является главным фаворитом в борьбе за премию.

На втором месте идёт норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третий — Килиан Мбаппе.

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что Месси признан лучшим легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23.