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Месси признан лучшим легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом-легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23.
Месси признан лучшим легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

Напомним, что Месси в начале июня покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. До этого он выступал в «Барселоне» на протяжении 16 лет, выиграв все клубные и индивидуальные титулы.

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее Месси рассказал, что адаптация во французском клубе получилась для него тяжёлой.

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