Месси признан лучшим легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим футболистом-легионером в чемпионате Франции в сезоне-2022/23.

Напомним, что Месси в начале июня покинул «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. До этого он выступал в «Барселоне» на протяжении 16 лет, выиграв все клубные и индивидуальные титулы.

В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Ранее Месси рассказал, что адаптация во французском клубе получилась для него тяжёлой.