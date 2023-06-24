Месси: адаптация в ПСЖ получилась тяжёлой

Бывший нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, что адаптация во французском клубе получилась для него тяжёлой.

«Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб. Адаптация получилась сложнее, чем я ожидал. Мне было сложно адаптироваться к изменениям. Это было тяжело», — приводит слова Месси beIN Sports.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

По информации ESPN, тренерский штаб рассчитывает, что форвард впервые сыграет за команду 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит игроков к приезду Месси.