Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Месси: адаптация в ПСЖ получилась тяжёлой

Короткая ссылка
Бывший нападающий ПСЖ Лионель Месси рассказал, что адаптация во французском клубе получилась для него тяжёлой.
Месси: адаптация в ПСЖ получилась тяжёлой
  • Gettyimages.ru
  • © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency

«Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб. Адаптация получилась сложнее, чем я ожидал. Мне было сложно адаптироваться к изменениям. Это было тяжело», — приводит слова Месси beIN Sports.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

По информации ESPN, тренерский штаб рассчитывает, что форвард впервые сыграет за команду 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.

Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит игроков к приезду Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить