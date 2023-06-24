Месси: адаптация в ПСЖ получилась тяжёлой
- Gettyimages.ru
- © Mustafa Yalcin/Anadolu Agency
«Я приехал в ПСЖ, потому что мне нравился клуб. Адаптация получилась сложнее, чем я ожидал. Мне было сложно адаптироваться к изменениям. Это было тяжело», — приводит слова Месси beIN Sports.
3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В минувшем сезоне форвард забил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. 1 июля Месси подпишет контракт с клубом «Интер Майами».
По информации ESPN, тренерский штаб рассчитывает, что форвард впервые сыграет за команду 21 июля в матче с мексиканским клубом «Крус Асуль» в рамках группового этапа турнира Leagues Cup.
Ранее президент «Интер Майами» рассказал, как клуб готовит игроков к приезду Месси.