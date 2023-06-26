Колосков: РФС был готов к требованию Украины исключить организацию из ФИФА

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ожидал, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребует от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принять санкции в отношении России.

«Я убеждён, что наши руководители знают всю историю нашего футбола, были готовы, что Киев будет оспаривать это решение, но нужны переговоры. Никакого политического давления, какая здесь политика? Есть спортивное право, устав ФИФА, здесь чисто спортивная методология», — цитирует Колоскова ТАСС.

По его словам, РФС занимался лицензированием «Севастополя» и «Рубина» из Ялты, поскольку это его прерогатива.

«Это не новое дело, ещё при мне клубы из Крыма были включены в состав Второй лиги, но украинцы написали письмо, оспорили участие этих клубов», — добавил Колосков.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники по группе ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

В своём обращении УАФ заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.

Ранее в «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА.