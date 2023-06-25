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В «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА

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Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на требование Украинской ассоциации футбола (УАФ) исключить Российский футбольный союз (РФС) из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В «Севастополе» назвали чушью требование УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА
  • РИА Новости

«Позиция футбольного клуба «Севастополь» такова — мы субъект РФ и должны интегрироваться в российский футбол. То, что говорит УАФ, — полная пурга и чушь», — приводит слова Чалого Sport24.

В своём обращении УАФ заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.

Ранее Алексей Сорокин предложил УЕФА и ФИФА сосредоточиться на конкретных решениях после конференции РФС.

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