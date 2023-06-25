Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ответил на обвинения в том, что он уделяет недостаточно внимания футболу.
Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей
  • Gettyimages.ru

«Я знаю, каков уровень моего таланта и на что я способен. Но футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей», — приводит слова Неймара SNL24 со ссылкой на Band Sports.

По словам нападающего, из-за его имени давление на него выше, чем на других футболистов.

«Порой я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать что хочу. О футболе же можно высказываться свободно», — заявил он.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймара могут оштрафовать на $1 млн из‑за нарушений при строительстве в Бразилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить