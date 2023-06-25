Неймар: если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар ответил на обвинения в том, что он уделяет недостаточно внимания футболу.

«Я знаю, каков уровень моего таланта и на что я способен. Но футбол не индивидуальный вид спорта. Если бы футбол был индивидуальным видом спорта, я бы уже достиг всех целей», — приводит слова Неймара SNL24 со ссылкой на Band Sports.

По словам нападающего, из-за его имени давление на него выше, чем на других футболистов.

«Порой я не соглашаюсь с большой критикой, потому что это моя личная жизнь, я могу делать что хочу. О футболе же можно высказываться свободно», — заявил он.

В прошедшем сезоне 31-летний бразилец забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач в 29 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что Неймара могут оштрафовать на $1 млн из‑за нарушений при строительстве в Бразилии.