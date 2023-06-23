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France24: Неймара могут оштрафовать на $1 млн из‑за нарушений при строительстве в Бразилии

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Нападающий ПСЖ Неймар может быть крупно оштрафован из‑за нарушений при строительстве особняка в Бразилии.
France24: Неймара могут оштрафовать на $1 млн из‑за нарушений при строительстве в Бразилии
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Ehrmann

Как сообщает France24, особняк форварда в 130 км от Рио-де-Жанейро строился «без разрешения природоохранных органов».

Как заявили в мэрии города, следующим шагом будет оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который по оценкам и с учётом нанесенного экологического ущерба составит около $1 млн.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Неймар публично попросил прощения у своей беременной девушки.

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