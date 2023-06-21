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Неймар публично попросил прощения у своей беременной девушки

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Нападающий ПСЖ Неймар попросил прощения у своей беременной девушки Бруны Бьянкарди.

«Бру. Я делаю это для вас двоих и вашей семьи. Не нужно оправдываться за то, что не имеет оправдания. Но ты мне нужна в нашей жизни. Я видел, как сильно ты переживала из-за всего и как сильно ты хочешь быть рядом со мной. А я — рядом с тобой. Я допустил ошибку», — написал Неймар в социальных сетях.

Как сообщает Em Off, Неймар согласовал со своей девушкой условия для измен. Бразильцу нужно соблюдать правила в своих связях. Он должен в обязательном порядке использовать контрацептивы и не целовать любовниц в губы. 

Недавно бразильский форвард и его девушка Бруна подтвердили, что ждут ребёнка.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб.

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