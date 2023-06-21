Sport: Неймар сообщил руководству «Барселоны» о намерении вернуться в клуб
- AP
По информации Sport, игрок уже сообщил руководству о желании выступать за каталонский клуб через своего агента.
При этом главный тренер Хави заявил, что трансфер Неймара в «Барселону» не рассматривается.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что Неймар готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в «Барселону».