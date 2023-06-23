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Лексаков: на молодёжном чемпионате мира — 2023 сборная России по футболу могла бы пошуметь

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Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков считает, что национальная сборная могла бы показать неплохой результат на молодёжном чемпионате мира 2023 года.
Лексаков: на молодёжном чемпионате мира — 2023 сборная России по футболу могла бы пошуметь
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«На чемпионате мира до 20 лет наша сборная могла бы пошуметь. У нас был очень сильный состав 2003 года рождения», — цитирует Лексакова «Матч ТВ».

По его словам, российские тренеры не должны быть оторваны от процессов в мире и Европе.

«И если так все будут относиться, как я говорю, мы не отстанем. А когда вернёмся, станем сильнее, сплочённее. Мы будем понимать, что представляем великую страну, что футбол — огромная социальная ответственность и значимость», — добавил Лексаков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2023 проходит в эти дни в Грузии и Румынии.

Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.



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