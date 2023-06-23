Лексаков: на молодёжном чемпионате мира — 2023 сборная России по футболу могла бы пошуметь

Спортивный директор Российского футбольного союза (РФС) Андрей Лексаков считает, что национальная сборная могла бы показать неплохой результат на молодёжном чемпионате мира 2023 года.

«На чемпионате мира до 20 лет наша сборная могла бы пошуметь. У нас был очень сильный состав 2003 года рождения», — цитирует Лексакова «Матч ТВ».

По его словам, российские тренеры не должны быть оторваны от процессов в мире и Европе.

«И если так все будут относиться, как я говорю, мы не отстанем. А когда вернёмся, станем сильнее, сплочённее. Мы будем понимать, что представляем великую страну, что футбол — огромная социальная ответственность и значимость», — добавил Лексаков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы — 2023 проходит в эти дни в Грузии и Румынии.

Ранее сообщалось, что РФС не рассматривает возможность проведения домашнего матча со сборной Катара.





