Сёмин: «Торино» больше подходит Миранчуку, чем «Аталанта»

Бывший главный тренер столичного «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что Алексей Миранчук провёл отличный сезон в «Торино».

«Алексею больше подходит «Торино» и по стратегии игры, и по отношению тренера. Для него лучше было бы, чтобы он перешёл именно туда», — цитирует Сёмина Sport24.

По мнению экс-тренера сборной России, минувший сезон пошёл на пользу Миранчуку.

«В «Торино» провёл много ярких игр, поэтому есть основания, чтобы в Италии на него смотрели по-другому, как на игрока высокой квалификации», — добавил Сёмин.

В прошедшем сезоне 27‑летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.