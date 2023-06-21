Sport24: «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук столкнулся с проблемами при возможном полноценном переходе в «Торино».

Переговоры между «Торино» и «Аталантой» по выкупу россиянина приостановлены, сообщает Sport24.

В прошедшем сезоне 27‑летний хавбек забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.

Ранее заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов посоветовал Миранчуку продолжить карьеру в «Торино».