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Баринов считает, что Миранчуку стоит остаться в «Торино»

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Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов посоветовал полузащитнику Алексею Миранчуку продолжить карьеру в «Торино».
Баринов считает, что Миранчуку стоит остаться в «Торино»
  • Gettyimages.ru

«Думаю, Миранчуку стоит остаться в «Торино». Если не заладилось в «Аталанте», то стоит остаться в «Торино». У Алексея наконец-то пошла игра, и в «Торино» он может многого добиться», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

По информации СМИ, «Торино» готово заплатить «Аталанте» за выкуп Алексея Миранчука не более €7 млн.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука признан лучшим в сезоне в составе «Торино».

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