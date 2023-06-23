Зделар: ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар надеется, что Фёдор Чалов останется в клубе.

«ЦСКА нужно любыми способами сохранить Чалова в клубе, потому что Федя один из лучших игроков РПЛ», — приводит слова Зделара Sport24.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».