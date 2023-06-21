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Сёмин: Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию об интересе к форварду ЦСКА Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».
Сёмин: Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По информации Fanatik, руководство клуба связалось с агентом игрока, также сам Чалов дал согласие на переход в «Галатасарай». Теперь турецкая сторона начнёт переговоры с ЦСКА.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее Бабаев опроверг информацию об интересе «Галатасарая» к Чалову.

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