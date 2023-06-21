Бабаев опроверг информацию об интересе «Галатасарая» к Чалову

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию об интересе к форварду армейцев Фёдору Чалову со стороны «Галатасарая».

«Тут нечего комментировать. Никаких контактов на эту тему ни с Фёдором, ни с клубом не было», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

По информации Fanatik, руководство клуба связалось с агентом игрока, также сам Чалов дал согласие на переход в «Галатасарай». Теперь турецкая сторона начнёт переговоры с ЦСКА.

В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что Чалов согласился перейти в турецкий «Галатасарай».